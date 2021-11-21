محرز يغيب عن التشكيلة الأساسية للستي في مواجهة افرتون

غاب الدولي الجزائري رياض محرز، عن التشكيلة الأساسية لنادي مانشستر سيتي، والتي ستواجه اليوم الأحد، نادي ايفرتون.

وكشف الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، التشكيلة الأساسية التي ستخوض هذه المواجهة، والتي غاب عنها اسم محرز.

كما قرر مدرب السيتي بيب غوارديولا، الاحتفاظ بمحرز كبديل، مع امكانية الاعتماد عليه في الشوط الثاني من هذه المواجهة.

يذكر أن هذه المباراة التي يستضيف فيها رفقاء محرز، نادي ايفرتون، تدخل ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

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