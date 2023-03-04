محرز يغيب عن التشكيلة الأساسية للسيتي في مواجهة نيوكاسل

يواجه الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم السبت، رفقة ناديه مانشستر سيتي، الضيف نيوكاسل، لحساب الجولة الـ26 من البريمرليغ.

وكشفت إدارة السيتي، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “تويتر”، تشكيلتها الأساسية التي ستبدأ هذه المواجهة، والتي غاب عنها اسم محرز.

كما فضّل المدرب بيب غوارديولا، ابقاء محرز على دكّة البدلاء، مع امكانية الاعتماد عليه بديلا في الشوط الثاني.

يذكر أن رياض محرز شارك أساسيا في المباراة الماضية لناديه مانشستر سيتي، في مواجهة بريستول، لحساب كأس الاتحاد وساهم بتمريرة حاسمة في فوزهم بثلاثية.