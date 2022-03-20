محرز يغيب عن التشكيلة الأساسية للسيتي أمام ساوثهامبتون

غاب الدولي الجزائري رؤياض محرز، عن التشكيلة الأساسية لناديه مانشستر سيتي، والتي تواجه ساوثهامبتون.

وكشف الحساب الرسمي للسيتي، عن التشكيلة الأساسية التي ستبدأ هذه المباراة، والتي غاب عنها اسم محرز.

كما قرر المدرب بيب غوارديولا الاحتفاظ بنجمه الجزائري على دكة البدلاء، مع امكانيو الاعتماد عليه بديلا في الشوط الثاني

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع رياض محرز، وناديه مانشستر سيتي، بنادي ساوثهامبتون، تدخل ضمن ربع نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي