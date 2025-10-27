محرز يغيب عن تشكيلة الأهلي في مواجهة الباطن

يغيب الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي الأهلي السعودي، عن المباراة التي ستجمع فريقه اليوم الإثنين، بنادي الباطن.

ويأتي غياب محرز، عن المباراة التي ستجمع الأهلي بمضيفهم فريق الباطن، لحساب كأس الملك، بسبب معاناة اللاعب من إصابة على مستوى الركبة.

وقرّر الطاقم الفني لنادي الأهلي، إراحة نجمه الجزائري، لضمان عودته في أكمل جاهزية خلال خرجتهم المقبلة.

كما سيكون نادي الأهلي السعودي، منقوصا أيضا من خدمات كل من ويندرسون جلينو، وفرانك كيسي، في هذه المباراة، ضد فريق الباطن.