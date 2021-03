محرز يغيب عن تشكيلة السيتي في مواجهة ايفرتون

وكشف الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها غوارديولا، مواجهة ايفرتون، والتي غاب عنها اسم رياض محرز.

وفضل بيب غوارديولا، إراحة نجمه الجزائري في هذه المواجهة، مع إمكانية الاعتماد عليه بديلا في الشوط الثاني من المباراة.

يذكر أن رياض محرز، يحل ضيفا رفقة ناديه مانشستر سيتي، على نادي ايفرتون، لحساب ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.

Your City line-up to take on the Toffees! 🙌

XI | Steffen, Walker, Dias, Laporte, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, Bernardo, Sterling, Foden, Jesus

SUBS | Ederson, Stones, Aguero, Rodrigo, De Bruyne, Torres, Mendy, Mahrez, Cancelo

⚽️ @HaysWorldwide

🔷 #ManCity pic.twitter.com/On0G403BiT

— Manchester City (@ManCity) March 20, 2021