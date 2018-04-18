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محرز يغيب عن تشكيلة الموسم “للبريميرليغ”

الرياضة
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محرز يغيب عن تشكيلة الموسم “للبريميرليغ”
بقلم كريم.تيغرمت

غاب الدولي الجزائري، رياض محرز، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، عن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2017 / 2018.

وكشفت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين (PFA)، عن التشكيلة المثالية “للبريميرليغ”، الخاصة بهذا الموسم، والتي شهدت غياب رياض محرز.

يأتي هذا، رغم الآداء الملفت الذي بصم عليه محرز، هذا الموسم، خاصة في مرحلة العودة من الدوري الإنجليزي.

حيث يحمل لاعب الخضر، في رصيده هذا الموسم، 11 هدف، و8 تمريرات حاسمة، من أصل 31 مباراة لعبها لحد الآن.

وضمت التشكيلة المثالية “للبريمرليغ” أسماء كل من: دي خيا، ويلكر، فيرتونغهان، أوتاميندي، ألونزو، سيلفا، دي بروين، ايريكسون، صلاح، كين، اغويرو.

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