محرز يغيب عن فوز الأهلي بثلاثية !

حقق نادي الأهلي السعودي فوزا مقنعا بثلاثية نظيفة على حساب نادي الباطن، في المباراة التي جمعت بينهما لحساب منافسات كأس الملك. ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية هذا الموسم.

وغاب قائد المنتخب الوطني رياض محرز عن هذه المواجهة بعد تعرضه لإصابة خفيفة على مستوى الركبة. دفعت الطاقم الفني للأهلي إلى منحه راحة مؤقتة لتفادي تفاقم حالته وضمان عودته في أفضل جاهزية خلال اللقاءات القادمة.

وأكدت وسائل إعلام سعودية أن إصابة محرز غير مقلقة، وأن قرار إراحته جاء بصفة احترازية. في وقت يواصل فيه اللاعب برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ورغم غياب نجمهم الأول، تمكن لاعبو الأهلي من فرض سيطرتهم على مجريات اللقاء وتحقيق فوز مريح يعزز طموحاتهم في مواصلة المشوار في كأس الملك، وسط آمال بعودة محرز قريبا لدعم الفريق في التحديات المقبلة.