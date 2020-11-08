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محرز يغيب عن مواجهة ليفربول

الرياضة
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محرز يغيب عن مواجهة ليفربول
بقلم كريم تيغرمت

غاب الدولي الجزائري رياض محرز عن قائمة ناديه مانشستر سيتي، والتي ستواجه اليوم الأحد، نادي ليفربول، ضمن الدوري الإنجليزي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، القائمة التي اختارها المدرب غوارديولا، لخوض هذه المباراة، والتي شهدت غياب اسم رياض محرز.

وتدخل هذه المباراة التي سيستضيف فيها مانشستر سيتي، اليوم الأحد، نادي ليفربول، بملعب “الإتحاد”ـ ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.


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