محرز يغير الوجهة ويمنح موافقته لهذا النادي

خالف الدولي الجزائري، رياض محرز، كل التوقعات التي رشحت بقوة إنضمامه لمانشستر سيتي الصيف المقبل، ليمنح موافقته بالإنضمام لنادي العاصمة اللندنية.

وكشفت موقع “سبور” الفرنسي، نقلا عن “دايلي ميرور” البريطانية، أن رياض محرز، منح موافقته المبدئية، للإنضمام لنادي أرسنال، الموسم المقبل.

وكشف ذات المصدر أن مسؤولي المدفعجية، سيدخلون في مفاوضات مع نظرائهم من ليستر سيتي، لتحديد قيمة تحويل محرز، لأرسنال.

يأتي هذا، ليأكد ما صرح به رياض محرز، هذا الأسبوع، للصحافة البريطانية، بخصوص رغبته في الإننتقال لنادي لندني.