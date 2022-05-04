محرز يفتح أبواب المفاوضات لتجديد عقده مع مانشيستر سيتي

تطرّق الدولي الجزائري رياض محرز للحديث عن مشواره الكروي مع مانشيستر سيتي الذي فتح له أبواب التألق خلال السنوات الأخيرة.

وقال محرز في حواره الذي نشره “ARABE NEWS” اليوم “أشعر انني في حالة جيّدة. بعد 4 سنوات هنا. الان لدي المزيد من الخبرة. اعرف اجيدا إمكانيات البدنية. أعرف كل شيء. زملائي في الفريق والمدير. لذلك الأمر أسهل بالنسبة لي”.

وأضاف “من حيث الأرقام أعتبر هذا الموسم هو الأفضل لي، لكنني أعلم أنه باستطاعتي تقديم الأفضل”.

وتعتبر الرسالة واضحة من “الفنّان” لفتح أبواب المفاوضات مع ادارة السيتيزنس لتجديد عقده. الذي ينتهي في الصيف. حيث تشير كل الأمور لبقائه في قلعة السيتي.

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