محرز يفتح باب العودة إلى أوروبا

فتح اللاعب الدولي الجزائري، رياض محرز، أبواب العودة إلى الدوريات الأوروبية، خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية، بعد نهاية تجربته مع الأهلي السعودي.

وانضم محرز، إلى الأهلي صيف 2023، قادما من مانشستر سيتي الانجليزي. بعقد يستمر إلى صيف 2027، غير أن النادي السعودي قرر تفعيل بند فسخه هذه الصائفة مقابل دفع 15 مليون أورو، لنجم “الخضر”.

وكشف حساب “Massilia Zone” المهتم بأخبار نادي مارسيليا الفرنسي. على منصة “إكس” نقلا عن الصحفي الايطالي الشهير، فابريزيو رومانو، أن محرز، يفكر بجدية في العودة إلى أوروبا.

حيث رشّح المصدر ذاته، نجم “الخضر” للانضمام لصفوف “لوام”، في صفقة مجانية، وانقسم عشاق نادي الجنوب الفرنسي، في التعليقات بين مؤيد للفكرة ومعارض لها.

ويبدو أن صاحب الـ 35 عاما، الذي قرر اعتزال اللعب دوليا، مباشرة بعد إقصاء “الخضر” من الدور الـ 32 من مونديال 2026، غير متحمس للاستمرار في دوريات الخليج. رغم الاهتمام الذي يحظى به من أندية سعودية وأخرى قطرية.

ويملك محرز سجلًا حافلًا في الملاعب الأوروبية، بعدما تألق مع ليستر سيتي وقاده إلى تتويج تاريخي بـ”البريميرليغ” 2016. قبل أن يحصد العديد من الألقاب مع مانشستر سيتي، أبرزها دوري أبطال أوروبا.

ثم انتقل إلى الأهلي السعودي صيف 2023. حيث واصل تحقيق النجاحات، وقاد الفريق للتتويج بكأس “السوبر” السعودي، إلى جانب لقبين متتاليين بدوري أبطال آسيا للنخبة، سنتي 2025 و2026.

❗️Libre de tout contrat, Riyad Mahrez (35 ans) souhaite revenir en Europe.

[🎖@FabrizioRomano]

Contrat ou pas contrat ? pic.twitter.com/yzwZ8piISd

— Massilia Zone (@MassiliaZone) July 13, 2026

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