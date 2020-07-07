محرز يفجر أزمة في الدوري الإنجليزي

الحكم “أنتوني تايلور” رفض هدف محرز لوجود لمس غير متعمد من زميله فيل فودين للكرة بيده وهي حالة طبق الأصل في هدف توتنهام الذي رفضه الحكم “كريس كافانا” عندما لمست الكرة يد لوكاس مورا.

صحيفة “ذا تايمز” البريطانية كشفت أن رابطة “البريميرليغ” قدمت طلباً لمشرعي قوانين كرة القدم لإجراء تغييرات على قانون لمسة اليد الجديد بسبب هاتين الحالتين.

الحكم الإنجليزي المعتزل “ديرموت غالاغار”قال في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية:”هذا هو الجزء المؤسف في القانون الجديد، لا نعرف كيف سيتحكم اللاعب في ذراعه عندما يسقط، هذا القانون لا يساعد اللاعب ولا الحكام، والأمر المدهش أننا رأينا حالتين متشابهتين جداً في هدفي كين ومحرز”.

وختم:”بما أن الحكم ألغى هدف محرز بعد رجوعه لتقنية الفيديو، فلما لم يحتسب خطأ لفودين ويوجه بطاقة صفراء لفابينهو؟ هذا القانون بالنسبة لي هو شيء سخيف، يجب مراجعة ذلك على الفور”.