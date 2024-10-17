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الرياضة

محرز يفرض نفسه في الأهلي السعودي ويطالب ببقاء مدربه

بقلم عزيز طالبي
محرز يفرض نفسه في الأهلي السعودي ويطالب ببقاء مدربه
محرز
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كشفت وسائل إعلام سعودية عن تدخل الدولي الجزائري، رياض محرز، في قرار إدارة نادي الأهلي، في اتحاذ قرار إقالة المدرب يايسله، من عدمه.

وقالت المصادر ذاتها أن محرز قدم رسالة زملائه في الفريق إلى الإدارة، تتضمن المطالبة بالإبقاء على المدرب الألماني الشاب على رأس العارضة الفنية للفريق.

وتربط النجم الجزائري ومدربه الألماني علاقة طيبة جدا. رغم النتائج السلبية لفريق الأهلي مؤخراً.

في السياق، أكدت وسائل إعلام سعودية التحاق مهاجم الخضر ورفقاؤه بمدينة الدمام. تحسباً لمواجهة المستضيف نادي الخليج في الجولة السابعة من دوري روشن.

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