محرز يفشل في تحقيق أي مساهمة تهديفية لخامس مباراة في دوري روشن

فشل الدولي الجزائري، رياض محرز، في تحقيق أي مساهمة تهديفية رفقة فريقه الأهلي، في مواجهة نادي الخليج، ضمن دوري روشن السعودي.

وخاض لاعب الخضر، رياض محرز، اليوم الجمعة، كامل أطوار المباراة التي جمعت فريقه بنادي الخليج. في إطار الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي التي انتهت بالتعادل بهدفين في كل شبكة.

ولم يتمكن قائد الخُضر من تحقيق أيّ مساهمة تهديفية في هذه المباراة، ليصل بذلك إلى خامس لقاء على التوالي في دوري روشن دون أن يساهم بأي هدف أو تمريرة حاسمة فريقه.

وتعود آخر تمريرة حاسمة قدمها، رياض محرز، في الدوري السعودي إلى تاريخ 30 جانفي الماضي. في لقاء الأهلي والعروبة برسم الجولة الـ18 من المنافسة.

للإشارة، خاض رياض محرز هذا الموسم مع ناديه الأهلي، 33 مباراة في كل المنافسات. سجل 11 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة.