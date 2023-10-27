محرز يفشل في قيادة الأهلي للفوز بـ “كلاسيكو” السعودية

تلقى الدولي الجزائري رياض محرز خسارة قاسية رفقة ناديه الأهلي أمام نادي الهلال في الكلاسيكو السعودي الذي جرى بملعب “الملك فهد الدولي”.

وخسر رياض محرز و رفقائه بثلاثية كاملة مقابل واحد الذي أمضاه زميله في الأهلي ماكسيمان.

وقدم محرز ما عليه طيلة المباراة رغم الفرص السانحة التي منحها للمهاجمين ةالذين فشلوا في تجسيدها إلى أهداف. كما كان صاحب التمريرة الحاسمة الوحيدة من جانب فريقه.

و سيكون قائد الخضر و رفقائه أمام حتمية الفوز في المباراة المقبلة أمام الضيف نادي الرياضي، للعودة إلى السكة الصحيحة.

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