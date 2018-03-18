محرز يفشل في قيادة ليستر للإطاحة بتشلسي ويُقصى من الكأس

الرياضة
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محرز يفشل في قيادة ليستر للإطاحة بتشلسي ويُقصى من الكأس محرز في لقاء اليوم ضد تشلسي
بقلم عبد النور حواز

فشل النجم الجزائري رياض محرز في قيادة فريقه ليستر سيتي للإطاحة بتشلسي والتأهل للدور نصف النهائي من كأس الإتحاد الإنجليزي.

وذلك بعد أن إنتهى اللقاء الذي جمع الفريقين أمسية اليوم الأحد على ملعب “الكينغ باوور ستاديوم” بهدفين لهدف لصالح البلوز.

وتقدم موراتا لتشلسي في الدقيقة ال42 قبل أن يُعدل فاردي للثعالب في الشوط الثاني لكن بيدرو سجل الهدف الثاني للبلوز.

وكان محرز وراء هدف فريقه بعد مجهود فردي رائع من الجهة اليمنى لكن ذلك لم يكن كافيا لتأهل فريقه.

وبهذا خسر ليستر سيتي أخر أهدافه في هذا الموسم ليبقى يُنافس على مرتبة مؤهلة لمنافسة أوروبية الموسم المُقبل.

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