محرز يفقد الكثير من النقاط ويعقد من وضعيته مع السيتي !

يبدو أن الأمور لا تسير في الطريق الصحيح بالنسبة للنجم الجزائري “رياض محرز” مع فريقه “مانشستر سيتي”.

“محرز” بات محل انتقاد الجميع، سواء الجماهير أو حتى الإعلاميين نظرا للوجه الباهت الذي ظهر به أمام “ليفربول”.

بالرغم من أن البعض أكد أن رياض لعب دورا تكتيكيا بإمتياز بعد منعه من صعود “روبيرتسون” الذي لم يستلم الكثير من الكرات في الهجوم.

في نفس السياق، تألق “فودين” مباشرة بعد خروج “محرز” سيعقد كثيرا من وضعية هذا الأخير في السيتي.

النجم الإنجليزي الشاب بات حديث العام والخاص في إنجلترا والبعض يرى أن غوارديولا سيضع ثقته الكاملة في “فودين”.

هذا وسيخوض نادي مانشستر سيتي مباريات مثيرة هذا الشهر سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.