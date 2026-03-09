محرز يفوز بجائزة أجمل هدف في الدوري السعودي

توج الدولي الجزائري رياض محرز بجائزة أفضل هدف في الجولة الـ25 من منافسات دوري روشن السعودي.

وجاء تتويج محرز عقب الهدف الجميل الذي وقّعه خلال مواجهة الداربي بين ناديه الأهلي وغريمه التقليدي اتحاد جدة، وهي المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد (3-1)، وقدّم فيها قائد المنتخب الوطني أداءً لافتًا وأسهم بشكل مباشر في حسم اللقاء لصالح فريقه.

وتفوّق محرز في سباق الجائزة على كلٍّ من الإيطالي ماتيو ريتيجي لاعب القادسية، الذي سجل في مرمى الخلود، واليوناني جيورجوس ماسوراس، لاعب الخليج بعد هدفه في شباك الحزم.

ويواصل الأهلي نتائجه الإيجابية في الدوري، إذ يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 62 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر النصر.