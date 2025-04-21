محرز يفوز بجائزة جديدة في الدوري السعودي

نال الدولي الجزائري رياض محرز، نجم نادي الأهلي، الاعتراف مجددا في الدوري السعودي، بمنحه جائزة جديدة.

وكشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي، على منصة “X”، عن فوز محرز، بجائزة هدف الأسبوع، عن الجولة الـ28 من الدوري السعودي.

كما قام ذات المصدر، باعادة نشر مقطع فيديو للهدف الجميل الذي سجله الدولي الجزائري، مع ناديه الأهلي، في شباك فريق الفيحاء.

يذكر أن رياض محرز، كان قد ساهم بثلاث تمريرات حاسمة، وهدف، في الفوز الذي حققه ناديه الأهلي السعودي بخماسية كاملة على حساب نادي الفيحاء.