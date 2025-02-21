محرز يفوز على مواطنيه بدران وشافعي وينال تنقيطاً مميزاً

قاد الدولي الجزائري رياض محرز فريقه الأهلي السعودي للفوز أمام مستضيفه نادي ضمك، الذي يضمّ الدوليان الجزائريان، عبد القادر بدران وفاروق شافعي.

وقدّم رياض محرز مباراة جيدة، رغم عدم مساهمته في أهداف المباراة التي لعبت اليوم الجمعة. وانتهت بفوز الأهلي بهدفين من دون مقابل.

ونال رياض محرز تنقيطا مميزاً بـ 7.1 من 10، بالنظر إلى المستوى المثالي الذي قدمه في المباراة.

وعرفت المباراة تلقي محرز بطاقة صفراء بعد شجاره مع أحد لاعبي نادي ضمك. وبالتالي سيغب عن المواجهة القادمة أمام القادسية، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.