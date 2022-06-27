محرز يقترب من تجديد عقده مع السيتي

كشفت تقارير إعلامية بريطانية. عن إقتراب نجم مانشستر سيتي. الدولي الجزائري رياض محرز. لتجديد عقده مع الفريق.

وكشفت صحيفة “ذاصن” البريطانية، أمس الأحد، أن رياض محرز مستعد للتوقيع مع فريقه السيتي على عقد جديد طويل الأمد.

وأضاف المصدر، أن رياض محرز سيجدد مع السيتي بعقد مدته 3 سنوات، مقابل 160 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا.

كما كشف ذات المصدر، أن محرز يخطط للإستقرار مستقبلا بمدينة مانشستر ولاينوي تغيير الأجواء.

ويجدر للإشارة، إنتقل محرز لصفوف مانشستر سيتي، صيف 2018 في صفقة قُدرت 60 مليون جنيه أسترليني.