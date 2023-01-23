محرز يقترب من تحطيم الرقم القياسي لدروغبا في البريميرليغ

يقترب نجم المنتخب الوطني والمان سيتي رياض محرز، من تحطيم رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي.

ويعد رياض محرز، بعد تقديمه تمريرة حاسمة، في لقاء فريقه ضد الولفز، في الجولة 21 من البريميرليغ أمس الأحد.

على بعد تمريرة حاسمة واحدة من تحطيم رقم النجم الإيفواري السابق بصفوف تشلسي، كأكثر لاعب إفريقي تقديما للتمريرات الحاسمة.

إذ يمتلك دروغبا في رصيده، 55 تمريرة حاسمة، فيما يأتي نجم الخضر محرز ثانيا برصيد 54 تمريرة حاسمة.