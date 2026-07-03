محرز يقرّر الاعتزال رسميا مع الخضر

أعلن قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، اعتزاله اللعب دولياً ورسمياً مع “محاربي الصحراء” بعد خسارة اليوم أمام منتخب سويسرا، لتنتهي بذلك مسيرة واحدة من أبرز الحقب التاريخية في كرة القدم الجزائرية.

وأبدى رياض محرز حسرته الكبيرة وفشله في قيادة الكتيبة الوطنية لكتابة تاريخ مونديالي جديد، حيث حرص على تقديم اعتذاره الحار للجماهير الجزائرية التي كانت تُمني النفس بنهاية مثالية تليق بمشوار القائد الاحترافي الحافل.

وفي تصريحات صريحة أدلى بها في المنطقة المختلطة عقب نهاية المواجهة ، قال محرز: “هذه هي المباراة الأخيرة لي مع المنتخب الوطني”.

وفي قراءته لأطوار اللقاء وأسباب الإقصاء، أرجع القائد سبب الخسارة إلى الأخطاء الفردية والجماعية، قائلاً: “لقد تلقينا هدفين من هفوتين قاتلتين كلفتنا الكثير”.

ورغم مرارة المغادرة، أبى الأسطورة الجزائرية إلا أن يترك رسالة أمل للمستقبل، مختتماً تصريحاته بالقول: “هناك العديد من الأشياء الإيجابية التي قدمناها في هذا المونديال رغم الإقصاء. صحيح أننا لم نكن نستحق التأهل إلى الدور المقبل بالنظر لمردودنا اليوم، لكننا سنحتفظ بإنجاز التأهل إلى الدور الثاني كبناء للمستقبل”.

ودوّن رياض محرز باعتزاله هذا نهاية مسيرة أسطورية دامت لسنوات طويلة مع “الخضر”، تُوّج خلالها بالعديد من الألقاب والإنجازات، أبرزها قيادة المنتخب للتاج الأفريقي عام 2019 بمصر.