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الرياضة

محرز يقصف الفرنسيين دفاعا عن مبابي

بقلم إسماعيل عشاش
محرز يقصف الفرنسيين دفاعا عن مبابي
مبابي ومحرز مع الديكة والخضر
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إنتقد الدولي الجزائري، رياض محرز، الفرنسيين بسبب تهجمهم على نجمهم الأول، كيليان مبابي، لمجرد فشله في تسجيل ركلة جزاء خلال الدور الثاني من اليورو المنقضي، وتسببه في إقصاء مُبكر للديكة أمام سويسرا.

وتحدث الجناح الطائر لقناة “وي هاستل” في موقع “يوتيوب” قائلا :”لا شيء مضمون في عالم كرة القدم، إنها تحدٍ مُتكرر، أنظر ما يحدث مع مبابي حاليا، بعد الفشل في كأس أوروبا وتضييعه لركلة جزاء”.

وأضاف في سياق مُتصل :”لقد منح فرنسا كأس العالم، ولكن الجميع أصبح ينتقده مؤخرا”.

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