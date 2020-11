محرز يقصف صحفي إنجليزي !

وكان “سام لي”، قد نشر مقالا أكد فيه أن “دي بروين” عاتب “رياض محرز” على الاحتفاظ بالكرة كثيرا والمراوغة وعدم التمرير له.

ورد عليه نجم الخضر عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “على كل حال لا أعلم من أين تأتي مصادرك لكن بكل تأكيد عليك أن لا تثق فيهم سام”.

Well I don't know where your sources come from but you should definitely don't trust them Sam 😂 https://t.co/HGYCJHIVNx

