محرز يقصف صحفي إنجليزي !

لم يتردد النجم الجزائري “رياض محرز”، بالرد على “سام لي”، أحد الصحفيين الإنجليزين والمعروفين في الوسط الرياضي البريطاني.

وكان “سام لي”، قد نشر مقالا أكد فيه أن “دي بروين” عاتب “رياض محرز” على الاحتفاظ بالكرة كثيرا والمراوغة وعدم التمرير له.

ورد عليه نجم الخضر عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “على كل حال لا أعلم من أين تأتي مصادرك لكن بكل تأكيد عليك أن لا تثق فيهم سام”.