محرز يقصف “مير” فرنسي ويستفزه بـ”أبناء الجزائر”

قام الدولي الجزائري رياض محرز، بإستفزاز، “روبير مينار” رئيس بلدية “بيزيي” في الجنوب الفرنسي، وهذا بعد تتويج الخضر بـ”الكان 2019″.

وغرّد لاعب “مان سيتي” في “تويتر” مُطالبا مُحبي الأفناك بالإحتفال باللقب القاري، على أراضي “ليغزاغون”، رغم الإنتقادات التي يتعرضون لها.

وقال :”السلام من أبناء إفريقيا وفرنسا، سهرة ممتعة للجميع ولا تترددوا في الخروج قليلا من دياركم”.

وكان مؤسس “مُراسلون بلا حدود” قد إشتكى من تصرفات جاليتنا، بعد كل فوز يُحققه أشبال جمال بلماضي في دورة مصر.

وينتمي “مينار” لليمين المُتطرف الفرنسي، ويُصنف كأشد كارهي العرب، في مُفارقة غريبة وهو الذي كان يعمل معهم وبفخر في “الخليج”.