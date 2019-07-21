محرز يقصف “مير” فرنسي ويستفزه بـ”أبناء الجزائر”

الرياضة
  • -
  • 0
محرز يقصف “مير” فرنسي ويستفزه بـ”أبناء الجزائر”
بقلم إسماعيل عشاش

قام الدولي الجزائري رياض محرز، بإستفزاز، “روبير مينار” رئيس بلدية “بيزيي” في الجنوب الفرنسي، وهذا بعد تتويج الخضر بـ”الكان 2019″.

وغرّد لاعب “مان سيتي” في “تويتر” مُطالبا مُحبي الأفناك بالإحتفال باللقب القاري، على أراضي “ليغزاغون”، رغم الإنتقادات التي يتعرضون لها.

وقال :”السلام من أبناء إفريقيا وفرنسا، سهرة ممتعة للجميع ولا تترددوا في الخروج قليلا من دياركم”.

وكان مؤسس “مُراسلون بلا حدود” قد إشتكى من تصرفات جاليتنا، بعد كل فوز يُحققه أشبال جمال بلماضي في دورة مصر.

وينتمي “مينار” لليمين المُتطرف الفرنسي، ويُصنف كأشد كارهي العرب، في مُفارقة غريبة وهو الذي كان يعمل معهم وبفخر في “الخليج”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com