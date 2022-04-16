محرز يقصى رفقة السيتي من كأس الاتحاد

أقصي الدولي الجزائري رياض محرز، وناديه مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم السبت، من منافسة كأس الاتحاد.

وجاء اقصاء السيتي، بعد هزيمته بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعته اليوم السبت، بنادي ليفربول، لحساب الدور النصف نهائي.

كما شهدت هذه المواجهة، مشاركة الدولي الجزائري، كبديل لزميله خيسوس، وذلك انطلاقا من الدقيقة الـ83 من عمر المباراة.

وتمكن رياض محرز، في الدقائق القليلة التي شارك فيها، من منح تمريرة حاسمة، جاء على اثرها الهدف الثاني للسيتي.