محرز يقصى في منافسة كأس السوبر السعودي

أقصي الدولي الجزائري رياض محرز من كأس السوبر السعودي بعد تعرضه للهزيمة رفقة ناديه الأهلي أمام الغريم الهلال في النصف النهائي.

و شارك رياض محرز أساسيا في المباراة المثيرة، لكنه لم يفلح في قيادة فريقه للفوز و التأهل إلى النهائي، في لقاء لم يسدد رياض محرز ركلة الجزاء شخصية له رغم أنه الاختصاصي الأول في ذلك.

وكان محرز و رفقائه قد انهزموا بركلات الترجيح بنتيجة اربعة مقابل واحد، في حين انتهت المباراة بالتعادل الايجابي بهدف مقابل هدف.

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