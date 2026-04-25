محرز يقود الأهلي السعودي للتتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية تواليًا

تُوّج الدولي الجزائري، رياض محرز، اليوم السبت، بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي مع ناديه الأهلي السعودي، بعد فوز مثير في النهائي أمام نادي ماشيدا زيلفيا الياباني بنتيجة (1-0).

وجاء هدف التتويج في الدقيقة 96 من الشوط الإضافي الأول عن طريق البريكان، في مباراة اتسمت بالندية والضغط التكتيكي والبدني الكبير بين الفريقين، قبل أن يحسم الأهلي اللقب القاري مجددًا.

وشارك محرز، أساسياً، في النهائي قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 113 من الشوط الإضافي الثاني، حيث نال تنقيط 7.6 بعد أداء متوازن.

وعلى مدار مشوار البطولة، خاض نجم “الخضر” 11 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، وكان أحد أبرز عناصر الفريق في التتويج القاري.

وفي باقي المنافسات المحلية، واصل محرز تأثيره مع الأهلي، إذ خاض 23 مباراة في الدوري السعودي سجل خلالها 4 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، كما شارك في 3 مباريات بكأس خادم الحرمين وقدم تمريرة حاسمة، إلى جانب 3 مباريات في السوبر السعودي صنع خلالها 3 أهداف.

ويؤكد هذا التتويج استمرار الحضور القوي لمحرز على المستوى القاري، ودوره الحاسم في قيادة الأهلي السعودي نحو الألقاب.