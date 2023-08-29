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الرياضة

محرز يقود الأهلي السعودي للفوز أمام الطائي بثنائية

بقلم عزيز طالبي
محرز يقود الأهلي السعودي للفوز أمام الطائي بثنائية
محرز
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قاد الدولي الجزائري رياض محرز فريقه الأهلي السعودي للفوز بثنائية مقابل صفر امام نادي الطائي في دوري روشن السعودي.

وشارك رياض محرز أساسيا في المباراة، أين سجل الهدف الأول في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف الإيفواري كيسيه الهدف الثاني.

ويواصل قائد الخضر ورفقائه مطاردة الاتحاد بعد حصد 12 نقطة كاملة من 4 مباريات كما يفصله فارق الأهداف ليتواجد في الصدارة.

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