محرز يقود الأهلي لأول فوز في دوري أبطال آسيا للنخبة

قاد نجم المنتخب الوطني، رياض محرز، فريقه الأهلي السعودي، اليوم الاثنين، لتحقيق أول انتصار في منافسة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاء فوز الأهلي بهدف دون مقابل، في مواجهة نادي برسبوليس الإيراني التي احتضنها ملعب “الملك عبد الله الفيصل”، برسم الجولة الأولى من المنافسة الآسياوية.

وشارك لاعب الخضر، محرز، أساسياً حتى الدقيقة الـ76 من الشوط الثاني، وبصم على تمريرة الهدف الوحيد في اللقاء عند الدقيقة الثانية من الشوط الأول.

بعد أن منح زميله، فرانك كيسيي، تمريرة توغل على إثرها منفرداً بالحارس الجزائري، أليكسيس قندوز، وسجل هدفاً رائعاً بتسديدة قوية.

وضيع رياض محرز ركلة جزاء في الدقيقة الـ57 من الشوط الثاني، قبل أن يغادر الميدان في الدقيقة الـ76.

للإشارة، نال محرز علامة 6.6 في هذه المواجهة، فيما نال مواطنه، حارس المنتخب الوطني، أليكسيس قندوز علامة 7.5.