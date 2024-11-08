محرز يقود الأهلي لتجاوز الرائد وينصب نفسه “رجل المباراة”

قاد اللاعب الدولي الجزائري، رياض محرز، فريقه الأهلي السعودي للفوز اليوم الجمعة. في مواجهة منافسه الرائد، في الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

وشارك محرز في كامل أطوار هذه المواجهة التي احتضنها ملعب “الملك عبد الله” بمدينة جدة. وقدم تمريرة حاسمة في الهدف الأول الذي سجله زميله غابري فيغا، في الدقيقة الـ55.

كما ساهم نجم مانشستر سيتي سابقاً في الهدف الثاني، بعد أن قام بعملية تمويه خادع بها دفاع المنافس. ليتمكن زميله، علي الأسماري، من تسجيل الهدف الثاني لصالح الأهلي.

ونال، محرز، أعلى علامة في هذه المواجهة، حسب مؤشر الإحصائيات “صوفاسكور”، بعلامة 8.3. منصباً نفسه رجل المباراة.

حيث قدم محرز، مستويات جيدة، رد بها على الانتقادات التي طالته مؤخراً. بعد أن بصم الجناح الأيمن للمنتخب على 49 تمريرة ناجحة في المباراة. منها خمس تمريرات مفتاحية وتسديدتان داخل الإطار ومراوغة ناجحة.

من جانب آخر، قدم الدولي الجزائري ولاعب نادي الرائد، أمير سعيود، أداء متوسطاً في المواجهة ونال تنقيط 6.6 (حسب صوفاسكور).

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده للنقطة الـ14 في المركز السادس في سلم ترتيب دوري روشن.