محرز يقود الأهلي لـ”ريمونتادا” أمام التعاون

نجح الجناح الأيمن الدولي الجزائري، رياض محرز، اليوم السبت، في قيادة فريقه لتحقيق فوز جديد في دوري روشن السعودي.

وذلك في مواجهة المنافس في الجولة 13 من دوري روشن، نادي التعاون، والتي عرفت تألق نجم الخضر بشكل لافت في المواجهة التي إحتضنها ملعب “الملك عبد الله” بمدينة بريدة.

وعرفت هذه المواجهة، تأخر نادي الأهلي في النتيجة بهدفين مبكرين سجلهما المنافس، نادي التعاون مبكرا، في الدقيقتين 21 و 23 من الشوط الأول.

قبل أن يدرك رفقاء رياض محرز الوضع ويسجلوا رباعية كاملة، كان من نصيب لاعب المنتخب الوطني، رياض محرز هدفا منها، وهو الهدف الرابع، عند الدقيقة الـ73 من الشوط الثاني.

للإشارة، وصل رياض محرز، للمساهمة التهديفية الخامسة هذا الموسم مع الأهلي في دوري روشن، بعد 13 مشاركة أساسية، حيث سجل أربعة أهداف وقدم تمريرة حاسمة.