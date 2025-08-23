محرز يقود الأهلي للتتويج بـ”السوبر السعودي”

قائد مساء اليوم السبت، نجم “الخضر” رياض محرز، ناديه أهلي جدة، للتتويج بلقب “السوبر السعودي” أمام الغريم التقليدي، النصر، محققا بذلك، ثاني ألقابه مع الفريق بعد الانجاز التاريخي المتمثل في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وانتهت مواجهة الأهلي والنصر، بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في الأخير لرفقاء رياض محرز، بنتيجة 5-3.

وتقدم النصر عن طريق البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بهدف في الدقيقة 41 في اللقاء الذي أقيم بملعب “هونغ كونغ.” لكن الأهلي أدرك التعادل في الدقيقة 45+5، عن طريق الايفواري فرانك كيسيه.

وعاد النصر، في المرحلة الثانية ليتقدم مجددا. بهدف بروزوفيتش في الدقيقة 83، قبل أن يقدم محرز، تمريرة حاسمة من ركنية لزميله ايبانيز. جاء منها هدف التعادل قبل دقيقتين عن صافرة النهاية، ويذهب باللقاء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لناديه.