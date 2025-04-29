محرز يقود الأهلي لنهائي رابطة أبطال آسيا للنخبة

قاد الدولي الجزائري، رياض محرز، فريقه الأهلي السعودي إلى نهائي رابطة أبطال آسيا للنخبة 2025.

وذلك بعد أداء كبير قدّمه في مباراة نصف النهائي أمام الهلال، مكن فريقه من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف. في لقاء احتضنه ملعب “الملك عبد الله” بمدينة جدة. إذ كان نجم “الخُضر” أحد أبرز نجوم اللقاء دون منازع، بصناعته للهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة الـ27 من الشوط الأول.

ليؤكد بذلك، رياض محرز، من جديد حسّه التهديفي العالي وقدرته على صناعة الفارق في أصعب اللحظات. ولم يكتف بذلك، بل كان أيضًا خلف ركلة جزاء أعلنها الحكم في الدقيقة الـ83 بعد مراوغة مميزة داخل منطقة الجزاء. لكن زميله فرانك كيسييه فشل في تحويلها إلى هدف بعدما تصدى لها الحارس بونو، لتحرم الأهلي من تعزيز النتيجة في وقت حساس من المباراة.

وعلى الرغم من ضياع ركلة الجزاء، فقد واصل محرز تقديم مستوى مميز حتى صافرة النهاية، حصل بفضله على تنقيط 8.9 وهو أعلى تقييم في اللقاء، حسب مواقع الإحصائيات المختصة، متفوقًا على جميع اللاعبين من كلا الفريقين.

هذا الأداء الكبير يعزز مكانة محرز قائداً داخل الملعب ومحور لعب لا غنى عنه في تشكيلة الأهلي، إذ كان طوال مشوار البطولة أحد أبرز صانعي الفارق. سواء بتسجيله الأهداف أو صناعته لها، ما جعله يتصدر قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بالبطولة.