محرز يقود التشكيلة الأساسية للسيتي في مواجهة أرسنال

تواجد الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم السبت، في التشكيلة الأساسية لناديه مانشستر سيتي، والتي ستواجه أرسنال.

وكشفت إدارة السيتي، عبر حسابها الرسمي، التشكيلة الأساسية للفريق في هذه المواجهة، والتي ضمت اسم محرز.

كما يسعى المدرب بيب غوارديولا، استغلال الفورمة العالية التي يتواجد عليها نجم الخضر، سعيا للاطاحة بأرسنال.

يذكر أن هذه آخر مباراة سيخوضها رياض محرز، رفقة ناديه مانشستر سيتي، قبل التحاقه بتربض الخضر، تحضيرا لكان 2021

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وأنهى الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عام 2021، في صدارة ترتيب هدافي فريقه في جميع المنافسات.

ونشرت إدارة السيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، تغريدة جاء فيها: “يا له من عام لمحارب الصحراء”.

كما أضاف النادي الإنجليزي: “اللاعب ينهي سنة 2021، متصدرا لترتيب هدافي السيتي بـ21 هدفا في كل المنافسات”.

وبالإضافة للأهداف التي سجلها، نجح رياض محرز، في تقديم 13 تمريرة حاسمة، لينصب نفسه الأفضل دون منازع.

ويبدو أن الجميع في مانشستر سيتي الانجليزي معجب بطريقة مداعبة ساحر العرب للكرة.

الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نشر صورة لمحرز وهو يداعب الكرة في الحصة التدريبية لنهار اليوم الخميس. كما أرفق حساب السيتي الصورة بعبارة:”ساحر العرب رياض محرز يراقص معشوقته”. وذلك في اشارة الى أن قائد الخضر يعشق كرة القدم الى حد النخاع ولا يمل من مداعبتها.