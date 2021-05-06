محرز يقود التشكيلة المثالية لأسبوع رابطة الأبطال   

الرياضة
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محرز يقود التشكيلة المثالية لأسبوع رابطة الأبطال   
بقلم كريم.تيغرمت

تصدر الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، التشكيلة المثالية لأسبوع رابطة أبطال أوروبا.

وكشف الحساب الرسمي لرابطة الأبطال، عن التشكيلة المثالية للجولة الأخيرة، والتي ضمت اسم رياض محرز.

ويأتي اختيار الدولي الجزائري، نظير تألقه الملفت في الدور النصف نهائي، خلال مواجهة باريس سان جيرمان، أين سجل ثلاثة أهداف، منها ثنائية في مباراة العودة.

يذكر أن رياض محرز، سيواجه رفقة ناديه مانشستر سيتي، نادي تشيلسي، في الدور النهائي من رابطة الأبطال.


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