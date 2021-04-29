محرز يقود التشكيلة المثالية لدوري الأبطال

تواجد الدولي الجزائري رياض محرز على رأس قائمة التشكيلة المثالية لأسبوع دوري أبطال أوروبا، إلى جانب نجوم العالم.

وكشف موقع “هوسكورد” العالمي، عن أسماء هذه التشكيلة المثالية، والتي ضمت في مقدمتها اسم نجم السيتي، رياض محرز.

وجاء اختيار قائد الخضر، ضمن هذه التشكيلة، نظير تألقه أمام البي أس جي، وتسجيله هدف الفوز لصالح ناديه مانشستر سيتي.

ومنح موقع “هوسكورد” العالمي، أفضل تنقيط لرياض محرز بـ(8.7)، من بين كل اللاعبين المتواجدين ضمن هذه التشكيلة.