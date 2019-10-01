محرز يقود التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي

الرياضة
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محرز يقود التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي
بقلم أمير بهلول

لم يمر تألق “محرز” في الجولة الـ من الدوري الإنجليزي مرور الكرام خاصة بعد المباراة الكبيرة التي قدمها أمام “إيفرتون”.

ولهذا فإن قناة الـ “BBC” كشفت عن التشكيلة المثالية لهذه الجولة، والتي ضمت “رياض محرز”.

محرز الذي كان وراء تسجيل فريقه “الثلاثية”، كان حاسما في الهدف الأول والثالث لفريقه وكان قد سجل الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة.

وفيما يلي التشكيلة المثالية:

حراسة المرمى: “إيدرسون”.

خط الدفاع: “بيريرا”، “توموري”، “فان ديك”، “ماتيب”.

في الوسط: “دوهتري”، “دي بروين”، “يارمولنيكو”.

خط الهجوم: “محرز”، “كاين”، “فاردي”.


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