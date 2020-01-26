محرز يقود السيتي أمام فولهام

تواجد الدولي الجزائري رياض محرز، في التشكيلة الأساسية التي إختارها بيب غوارديولا، بمناسبة مُلاقاة فولهام بعد ظهيرة اليوم الأحد.

وتدخل المُباراة في إطار مُنافسة كأس الإتحاد الإنجليزي، والتي يستهدف فيها اليساري مواصلة عروضه القوية في الفترة الأخيرة.

ويأتي الدفع بالجناح الطائر منذ البداية، مؤشرا على أنه سيكون بديلا يوم الأربعاء القادم في كأس الرابطة أمام الغريم مانشستر يونايتد.