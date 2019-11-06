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“محرز” يقود السيتي ضد أتالانتا

الرياضة
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“محرز” يقود السيتي ضد أتالانتا
بقلم عبد النور حواز

أعاد المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “بيب غوارديولا” النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” للتشكيلة الأساسية.

“السيتيزن” سيواجهون بداية من 20:45 الضيف ساوثهامتون بملعب الإتحاد لحساب الدور ال16 لمنافسة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وكان قائد المنتخب الوطني الجزائري قد لازم مقاعد البدلاء طيلة ال90 دقيقة في مواجهة الدوري الإنجليزي الآخيرة ضد أستون فيلا.


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