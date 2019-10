“محرز” يقود “السيتي” ضد “ساوثهامتون”

“السيتيزن” سيواجهون بداية من 20:45 الضيف ساوثهامتون بملعب الإتحاد لحساب الدور ال16 لمنافسة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وكان قائد المنتخب الوطني الجزائري قد لازم مقاعد البدلاء طيلة ال90 دقيقة في مواجهة الدوري الإنجليزي الآخيرة ضد أستون فيلا.

How we line-up against the Saints! 💪

XI | Bravo, Walker, Otamendi, Garcia, Angeliño, Doyle, Foden, Mahrez, Bernardo, Jesus, Agüero (C)

SUBS | Carson, Stones, De Bruyne, Silva, Cancelo, Bernabe, Poveda

⚽️ @HaysWorldwide

🔵 #ManCity pic.twitter.com/649GgvNwM2

— Manchester City (@ManCity) October 29, 2019