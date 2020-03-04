“محرز” يقود السيتي ضد “شيفيلد” في كأس إنجلترا

أعاد المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي “بيب غوارديولا” النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” للتشكيلة الأساسية.
“محرز” سيُشارك أساسيا في المواجهة المُقررة سهرة اليوم الأربعاء بداية من الساعة 20:45 بملعب “هيلسبره” ضد المُضيف “شيفيلد وينزداي”.
المواجهة تدخل لحساب الدور الخامس من منافسة كأس الإتحاد الانجليزي.
يذكر أن قائد الخضر لازم مقاعد البدلاء في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية الذي جرى يوم الأحد بملعب ويمبلي.
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة شيفيلد وينزادي
التشكيل الأساسي | برافو, كانسيلو, ستونز, أوتامندي, ميندي, رودريجو, ديفيد سيلفا (الكابتن), بيرناردو, محرز, جيسوس, أجويرو.
البدلاء | إيدرسون, جارسيا, زينتشينكو, فيرناندينيو, جوندوجان, فودين, سترلينج.
🔵 #السيتي pic.twitter.com/mh2iGHYvMe
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 4, 2020
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