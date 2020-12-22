محرز يقود السيتي لسحق آرسنال برباعية

قاد اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز فريق مانشستر سيتي للفوز على نظيره آرسنال برباعية كاملة في إطار الدور ربع النهائي من كاس الإتحاد الإنجليزي.

وسجل أهداف المبارااة كل غابريال خيسوس، قبل ان يسجل اللاعب لاكازيت هدف التعادل في الدقيقة الـ31، ليتمكن رياض محرز من إضافة الهدف الثاني عن طريق مخالفة مباشرة في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة ” 72 ” سجل مان سيتي هدف رابع عن طريق إيميرك لابورت برأسية بعد كرة عرضية من فودين، سدد محرز كرة قوية تصدى لها الحارس في الدقيقة ” 90+1 “، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي 4-1.