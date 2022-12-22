محرز يقود السيتي لعبور ليفربول وبلوغ ربع نهائي كأس كاراباو

تأهل سهرة اليوم الخميس فريق مانشستر سيتي الانجليزي، للدور ربع النهائي من منافسة كأس الرابطة الانجليزية.

وذلك بعد الفوز بثلاثية لهدفين أمام ليفربول في لقاء الدور ثمن النهائي الذي جرى بملعب الاتحاد.

سجل ثلاثية السيتي، إيرلينغ هالاند، رياض محرز، وناثان آكي في الدقائق الـ10، الـ47 والـ58.

بينما وقع كارفاليو ومحمد صلاح ثنائية الريدز في الدقيقتين الـ20 والـ48 في اللقاء الذي شارك محرز طيلة أطواره.