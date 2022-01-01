محرز يقود السيتي للفوز على أرسنال

قاد الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم السبت، ناديه مانشستر سيتي، لتحقيق الفوز في المواجهة التي جمعتهم بأرسنال، ضمن الدوري الإنجليزي.

وشارك محرز أساسيا ضمن تشكيلة السيتي، أين برز بقوة في الدقيقة الـ57، بتسجيله لهدف التعادل عن طريق ضربة جزاء.

كما نجح رودري، في إضافة الهدف الثاني لمانشستر سيتي، في الوقت البدل الضائع، مانحا بذلك الفوز لفريقه بهدفين لهدف.

وبهذا نجح رياض محرز، في إضافة هدف جديد إلى رصيده، بالإضافة لفوز آخر مع ناديه السيتي، قبل التحاقه بتربص الخضر.