محرز يقود تشكيلة الأسبوع في الدوري السعودي

اختير قائد “الخضر” رياض محرز، ضمن تشكيلة الأسبوع الخاصة بدوري “روشن” السعودي.

وكشف موقع “سوفاسكور” عن تشكيلة الجولة الـ 8 من دوري “روشن” والتي عرفت تواجد محرز، الذي تحصل على تقييم 8.5

وجاء تواجد الدولي الجزائري، في تشكيلة الأسبوع بعد تألقه في داربي مدينة جدة. حينما سجل الهدف الوحيد، في انتصار ناديه الأهلي أمام الغريم الاتحاد.

يشار إلى أن محرز، يقدم مستويات راقية في الموسم الجاري رفقة ناديه السعودي. ونجح في البصم على 10 مساهمات تهديفية خلال 16 مشاركة بمختلف المسابقات، بواقع 4 أهداف و6 تمريرات حاسمة.