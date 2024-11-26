محرز يقود تشكيلة الأسبوع في الدوري السعودي

اُختير قائد “الخضر” ولاعب نادي أهلي جدة السعودي، رياض محرز، ضمن تشكيلة الأسبوع في دوري “روشن”.

ونشر موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات، تشكيلة الجولة الـ 11 لدوري “روشن” السعودي، والتي عرفت تواجد لاعب “الخضر”.

ومنح ذات الموقع، رياض محرز، تقييم 8/10، وهو رابع أفضل تقييم في التشكيلة المثالية للأسبوع الـ 11 من الدوري السعودي.

وكان محرز، قد أهدى ناديه الأهلي، فوزا ثمينا الجمعة الماضي، أمام الفيحاء، بتسجيله الهدف الوحيد في المباراة، وهو الذي عاد أمس. للتألق من جديد بتقديمه تمريرتين حاسمتين في مواجهة العين الإماراتي، في منافسة دوري أبطال آسيا للنخبة.