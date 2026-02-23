محرز يقود تشكيلة الأسبوع في السعودية

اختير اللاعب الدولي الجزائري، ونجم نادي أهلي جدة السعودي، رياض محرز، ضمن تشكيلة الأسبوع الخاصة بدوري “روشن”.

ونشر موقع “سوفاسكور” أمس الأحد. تشكيلة الجولة الـ 23 من الدوري السعودي. والتي عرفت تواجد محرز.

حيب منح الموقع المختص في الأرقام والاحصائيات، لاعب “الخضر” علامة 8.8/10، وذلك. بعدما تألق بتمريرتين حاسمتين في فوز الأهلي أمام النجمة. بنتيجة 4-1.

يشار إلى أن محرز، الذي تواجد للمرة الثانية تواليا في تشكيلة الأسبوع، يقدم مستويات راقية هذا الموسم. حيث بصم على 19 مساهمة تهديفية في 29 ظهور مع الأهلي. بواقع 6 أهداف و13 تمريرة حاسمة.