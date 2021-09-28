محرز يقود تشكيلة السيتي أمام باريس سان جيرمان
بقلم عبد النور حواز
سيُشارك النجم الدولي الجزائري رياض محرز في التشكيلة الأساسية لفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي سهرة اليوم الثلاثاء.
المُدرب الإسباني للسيتي بيب غوارديولا قرر الدفع بقائد الخضر في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي.
المواجهة مُقررة بداية من الساعة الثامنة ليلا بملعب حديقة الأمراء لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات منافسة كأس دوري أبطال أوروبا.
📋| إليكم تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة @PSG_arab! 🔥
الأساسي | إيدرسون، ووكر، دياز (الكابتن)، لابورت، كانسيلو، رودريجو، دي بروين، بيرناردو، رياض @Mahrez22 🇩🇿، جريليش، سترلينج.
البدلاء | ستيفن، كارسون، ستونز، آكي، جيسوس، توريس، فرناندينيو، فودين، مكاتي، ويلسون.
🔷 #السيتي pic.twitter.com/wAwRiap7wj
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) September 28, 2021
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