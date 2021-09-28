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الرياضة

محرز يقود تشكيلة السيتي أمام باريس سان جيرمان

بقلم عبد النور حواز
محرز يقود تشكيلة السيتي أمام باريس سان جيرمان
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سيُشارك النجم الدولي الجزائري رياض محرز في التشكيلة الأساسية لفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي سهرة اليوم الثلاثاء.

المُدرب الإسباني للسيتي بيب غوارديولا قرر الدفع بقائد الخضر في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي.

المواجهة مُقررة بداية من الساعة الثامنة ليلا بملعب حديقة الأمراء لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات منافسة كأس دوري أبطال أوروبا.

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